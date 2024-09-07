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При пожаре в Одинцово сгорели не менее 20 автомобилей

Mash: не менее 20 авто сгорело при пожаре на парковке в подмосковном Одинцово

В пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном поселке Лесной Городок в районе Одинцово сгорело не менее 20 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы канала также сообщили об одном пострадавшем, не раскрывая подробностей.

7 сентября начался пожар в районе одного из жилых комплексов в Одинцово. По данным журналистов, многоуровневая парковка загорелась на втором этаже здания в «Лесном городке», там велись ремонтные работы. По словам очевидцев, огонь успел перекинуться на стоящую рядом автомойку.

Днем ранее в Петербурге задержали подозреваемую в поджоге помещения. Инцидент произошел в магазине на проспекте Металлистов, в Красногвардейском районе. По версии правоохранителей, поджог устроила 50-летняя гражданка одного из сопредельных государств, регистрации в регионе у нее не было.

На кадрах с места видно, как иностранка заходит в подсобное помещение, где есть техника и сумки для курьеров. После этого женщина обливает неизвестной жидкостью стену у входа и поджигает, затем быстро убегает. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее появились подробности о пожаре на подшипниковом заводе в Ростове.

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