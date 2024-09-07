Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале «Зарядье», где проходят торжества по случаю Дня города Москвы, назвал столицу РФ символом и надежным оплотом российской государственности. Слова президента публикует пресс-служба Кремля.

Глава государства указал, что столица России стала важнейшим центром развития беспилотных технологий. Также глава государства отметил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира, как по качеству жизни, так и по возможностям для жителей.

Также Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти, поскольку гостеприимство российской столицы широко известно во всем мире.

Незадолго до этого сообщалось, что российский лидер прибыл в парк «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

В этом году столица России отмечает 877-летие. В честь праздника, 7 и 8 сентября, на разных площадках города запланированы культурные и спортивные мероприятия. Так, в павильоне «Умный город» на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня города, кроме того, на 114 площадках проведут бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район».

Ранее стало известно, жители каких городов чаще всего летают в Москву.