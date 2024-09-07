Экс-министра спорта Дагестана обвинили в убийстве 18-летней давности

Бывшего министра спорта Республики Дагестан и экс-мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова обвинили в убийстве, совершенном на территории региона в 2006 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации журналистов, 3 августа 2006 года сотрудники Кизилюртовской межрайонной прокуратуры возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, а также о незаконном приобретении и хранении оружия. Однако за последние 18 лет предварительное следствие приостанавливалось и возобновлялось несколько раз.

В последний раз расследование возобновили 14 декабря 2023 года. Позже уголовное дело передали в Главное следственное управление СК РФ.

«3 октября 2023 года Магомедов задержан. В этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ», — говорится в материалах.

Детали дела пока не уточняются.

4 октября 2023 года в Telegram-канале «112» появилась информация об аресте Магомедова. Журналисты утверждали, что бывшего министра спорта Дагестана подозревают в участии в коррупционных схемах и связях с организованной преступной группой.

О том, что чиновнику предъявили обвинения в содействии терроризму и убийстве, стало известно только в августе текущего года. При этом 3 сентября предварительное следствие по делу экс-мэра Кизилюрта продлили до ноября 2024 года.

Ранее Магомедова нашли в СИЗО с множественными ранами.