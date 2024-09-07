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Россиянин после ссоры жестоко избил пьяного отчима в петербургской гостинице

78.ru: в Петербурге мужчина после ссоры жестоко избил пьяного отчима в гостинице

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Depositphotos

В Петербурге 34-летний мужчина поссорился с отчимом в гостинице и избил его. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 5 сентября в гостинице «Ярд Резиденс». Администратор позвонил по номеру 112 и сообщил о драке двух мужчин.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия постояльца, который после конфликта со своим отчимом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, напал на него с ножом и избил.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер и алкогольную интоксикацию. Его состояние оценили как тяжелое.

Нападавшего мужчину задержали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что потенциальный фигурант до этого был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Томской области мужчина избил инвалида табуретом и ударил ножом его сожительницу.

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