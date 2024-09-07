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Памфилова оценила голосование на выборах разного уровня

Памфилова: голосование в регионах РФ проходит в штатном режиме

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Максим Блинов/РИА Новости

Голосование на выборах разного уровня в российских регионах проходит в штатном режиме. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Все идет в штатном режиме, слава богу», — сказала она.

Памфилова добавила, что избирательные участки начали работать в 49 регионах страны из 83. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, в которых предусмотрено двухдневное голосование.

По словам председателя ЦИК, 8 сентября состоится голосование во всех 83 регионах РФ, включая те регионы, где было принято решение проводить голосование в течение одного дня.

Памфилова также отметила, что за время выборов было заблокировано свыше 4,6 тысячи хакерских атак, которые были направлены на портал ЦИК РФ, а также на ресурсы дистанционного электронного голосования. При этом с 5 сентября специалисты заблокировали около 100 тысяч опасных воздействий на интернет-портал ЦИК.

В период с 6 по 8 сентября в российских регионах проходят выборы разных уровней. Где-то горожане избирают руководителей региона, а также местных депутатов. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам.

В тот же период в Москве проходят выборы депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Проголосовать на участке можно с 08:00 до 20:00, а также дистанционно.

Ранее Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.

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