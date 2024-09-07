В селе Калинка Хабаровского края казаки приехали голосовать на конях и с шашками

Казаки станичного казачьего общества «Калинка» окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска приняли участие в голосовании. Об этом сообщил Тelegram-канал комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.

Отмечается, что казаки приехали голосовать на избирательный участок №777 в здании культурного центра в селе Калинка на конях и с шашками.

В правительстве Хабаровского края рассказали, что казаки принимают активное участие в охране общественного порядка во время выборов. Среди них есть бойцы специальной военной операции.

Кроме того, казаки занимаются патриотическим воспитанием детей: проводят уроки мужества и другие мероприятия.

Также они знакомят ребят с лошадьми, рассказывают об их повадках и по возможности обучают верховой езде.