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На Камчатке прохожие спасли ребенка от нападения агрессивной собаки

Mash: на Камчатке агрессивная собака напала на ребенка

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Телеграм-канал «Amur Mash»

На Камчатке несовершеннолетняя подверглась нападению агрессивной собаки, девочку и ее шпица спасли прохожие. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел, когда ребенок гулял на улице с маленькой собачкой, внезапно на шпица набросился пес без поводка и намордника. Школьница попыталась оттащить агрессивное животное, но собака вцепилась ей в юбку и потащила по асфальту.

Пса сумели отогнать местные жители, ставшие очевидцами произошедшего. Подробности о состоянии несовершеннолетней и ее собаки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области алабай напал на ребенка, который шел по улице вместе с бабушкой, им потребовалась медицинская помощь. В Кстовском районе Нижегородской области алабай напал на ребенка, который шел по улице вместе с бабушкой, им потребовалась медицинская помощь.

Ранее стаффордширский терьер отца укусил за лицо его годовалую дочь и напал на ее мать.

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