На выборах депутатов в Москве проголосовали уже более 2 млн человек

Более 2 млн человек приняли участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино. Об этом сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Выдано бюллетеней — 2 000 145, получено бюллетеней — 1 973 840», — отметили на сайте.

В сообщении отмечается, что выборы проходят в штатном режиме. В штабе напомнили, что до конца голосования остается более 34 часов.

С 6 по 8 сентября в Москве проходят выборы депутатов в Московскую городскую думу (МГД), а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. На выборы в МГД свои кандидатуры выдвинули 389 человек, из которых был зарегистрирован 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков. Отдать свой голос на участке можно с 08:00 до 20:00.

В российских регионах проходят выборы разных уровней — где-то горожане избирают руководителей региона, а также местных депутатов. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Речь идет об Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также республике Марий Эл. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

Ранее президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.