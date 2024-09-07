В ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках за время выборов

За время выборов было заблокировано более 4,6 тыс. хакерских атак на портал ЦИК РФ и на ресурсы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, с 5 сентября специалисты заблокировали около 100 тыс. опасных воздействий на интернет-портал ЦИК.

Также председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев сообщал, что лишь за первый день московская система электронного голосования успешно отразила 120 атак.

С 6 по 8 сентября в Москве проходят выборы депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Отдать свой голос на участке можно с 08:00 до 20:00.

В российских регионах проходят выборы разных уровней — где-то горожане избирают руководителей региона, а также местных депутатов. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Речь идет об Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также республике Марий Эл. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

На выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 389 человек, из которых был зарегистрирован 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков.

Ранее президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.