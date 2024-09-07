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Россиянка ворвалась в больницу и угрожала взрывом

Mash: в Свердловской области женщина угрожала взорвать больницу

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Shutterstock

В Верхотурье Свердловской области сотрудники полиции задержали женщину, угрожавшую устроить взрыв в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По свидетельствам очевидцев, неизвестная женщина вошла в здание верхотурьинской больницы, поднялась в отделение хирургии и угрожала взрывом. Россиянка утверждала, что с собой у нее взрывчатка.

Пациентов и персонал медицинского учреждения пришлось эвакуировать, злоумышленницу задержали. На месте работают полицейские и спасатели. Никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Ломоносове фанат игры Hamster Kombat угрожал взорвать детскую площадку. Неизвестный мужчина, представившийся хомячком, сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве на детской площадке. По словам мужчины, под горкой он установил две гексогеновые бомбы весом по 1 кг каждая. Прибывшие на место полицейские провели тщательный осмотр, но ничего подозрительного не обнаружили. Свое поведение представившийся хомячком мужчина объяснил тем, что он «переиграл в Hamster Kombat».

Ранее мужчина 18 часов угрожал взорвать бомбу в аэропорту, удерживая в заложниках маленькую дочь.

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