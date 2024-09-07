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Второй день голосования на выборах в Москве начался штатно

Около 150 тысяч москвичей приняли участие в онлайн-голосовании за ночь

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Второй день выборов в Москве начался штатно. Все избирательные участки открылись в 8 утра. Электронное голосование работало всю ночь. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе Москве.

Как рассказал руководитель штаба Вадим Ковалев, все избирательные участки открылись вовремя, на каждом работают наблюдатели.

«Продолжается видеонаблюдение, которое ведется из штаба в круглосуточном режиме, происшествий на текущий момент не зафиксировано. Все работает штатно, система успешно выдерживает все нагрузки», — сообщил Ковалев.

Он добавил, что с начала дистанционного электронного голосования заблокированы 152 компьютерные атаки, в которых наблюдались подозрения на вредноносную активность с более чем 1,9 тыс. IP-адресов.

По словам Ковалева, порядка 150 тыс. москвичей приняли участие в онлайн-голосовании за ночь.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов напомнил, что горожанам доступны все способы голосования.

Для онлайн-голосования по прямой ссылке нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru — именно она дает доступ к электронному бюллетеню. Сделать свой выбор можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключенного к интернету, из любой точки России.

Голосовать с помощью терминалов электронного голосования можно на любом участке столицы, а бумажным бюллетенем — только на участке по месту постоянной регистрации и по ранее поданной заявке.

При отсутствии предварительно поданной заявки по уважительной причине председатель комиссии вправе принять решение о выдаче избирателю бумажного бюллетеня.

С 6 по 8 сентября в Москве проходят выборы депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Отдать свой голос на участке можно с 08:00 до 20:00.

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