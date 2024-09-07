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На юге Украины зафиксировали повреждение инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области взрывы повредили критическую инфраструктуру

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Объект критической инфраструктуры, расположенный на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Александр Прокудин.

По его словам, ущерб строению нанесли взрывы.

Чиновник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. То же касается его точного местоположения.

В ночь на 7 сентября сразу в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. О возможной опасности предупредили жителей Черкасской, Киевской, Николаевской и иных областей. Кроме того, сирены сработали в подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

5 сентября в городе Херсоне, который в настоящее время контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), как минимум три раза происходили взрывы. При этом местные власти не комментировали ситуацию в населенном пункте.

За день до этого Прокудин сообщил о повреждении завода на вверенной ему территории. Кроме того, после взрывов в подконтрольной Киеву части Херсонской области были зафиксированы повреждения вышек сотовой связи.

Ранее в Кремле высказались об ударах по объектам украинской энергетической системы зимой.

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