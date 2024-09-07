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Вильфанд рассказал о погодной аномалии в Москве

Вильфанд: лето в Москве задержится до середины сентября

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Depositphotos

Теплая погода с температурой на 4-6 °С выше нормы и характерная для конца июля сохранится в столичном регионе до конца следующей недели. Об этом «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в выходные дни и на следующей неделе будет на 4-6 °С выше нормы. Ее можно будет ассоциировать на следующей неделе не с сентябрьской погодой, а июльской и с погодой первой половины августа», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что такая погодная аномалия связана с перемещением антициклона на восток. Это явление приведет к поступлению в столичный регион теплого воздуха с юго-востока — с севера Казахстана. Научрук Гидрометцентра России отметил, что «лето не замечает, что ему пора прекращаться».

По прогнозу синоптика, самым теплым днем на следующей неделе станет понедельник. Ночные температуры будут около +10 °С, тогда как днем около +25-27 °С. Вильфанд указал, что начиная со вторника установится однородный режим погоды — в ночные часы будет +10-15 °С, а днем +21-26 °С.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что сентябрь текущего года в Москве можно назвать «исключительным» с точки зрения погодных условий.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернутся залповые ливни.

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