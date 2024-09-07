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В Смоленске женщина поверила мошенникам, продала квартиру и лишилась 7,7 млн рублей

Жительница Смоленска три недели общалась с мошенниками и продала квартиру

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Ilya Naymushin/Reuters

В Смоленске женщина поверила мошенникам, которые звонили ей три недели и осталась без квартиры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 61-летняя жительница Смоленска. Женщина рассказала, что почти месяц общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись сотрудниками полиции. Аферисты сообщили россиянке, что злоумышленники подготовили доверенности на право распоряжаться ее деньгами и имуществом.

Чтобы решить проблему ей предложили помочь продать квартиру и перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина выполнила все указания преступников и лишилась 7,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что пенсионер из Воронежа поверил аферистам и перевел им все свои сбережения. Аферисты заявили, что неизвестные пытаются отправить деньги с его счета на финансирование терроризма, что повлечет за собой дело о госизмене. Неделю россиянин снимал небольшие суммы и отправлял на указанные реквизиты, в итоге пенсионер перевел мошенникам все свои накопления в размере 3,2 млн рублей. По словам мужчины, он копил деньги на протяжении 20 лет.

Ранее электромеханик из Петербурга лишился 6,5 млн рублей после звонка мошенников.

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