В Новосибирске бабушка спасла внучку от мигранта-насильника

В Новосибирске задержали иностранца, который затащил к себе в квартиру 12-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в Заельцовском районе города, девочка пошла в магазин за детским питанием для младшего члена семьи. Спустя некоторое время мать школьницы услышала крики дочери, девочка звала на помощь.

Выяснилось, что ребенок находится в квартире соседа этажом выше. На помощь бросилась бабушка, она стучала в дверь квартиры мужчины почти 10 минут, прежде чем ей открыли. В этот момент перепуганная девочка выбежала на улицу.

Семья обратилась в правоохранительные органы, проживавший в квартире иностранец задержан, он объяснил, что умысла насиловать ребенка у него не было, девочка якобы вымогала у него деньги. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

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