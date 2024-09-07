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Под Екатеринбургом нашли живым пропавшего мальчика, он прятался в заброшенном доме

«Е1»: в Свердловской области нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

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Нина Зотина/РИА Новости

В Талицком округе волонтеры и полиция нашли живым пропавшего школьника, мальчик прятался от поисковиков в заброшенном здании. Об этом сообщает «Е1».

10-летний школьник пропал 6 сентября, родители немедленно обратились в полицию и к волонтерам центра «Лиза Алерт». Школьник и ранее убегал из дома, прятался от взрослых и хотел, чтобы его искали. Спустя сутки беглеца удалось найти, он спал в заброшенном здании.

«Поисковым мероприятиям, в которых было задействовано порядка 100 сотрудников полиции, а также волонтеры, дан отбой. Этот мальчик и раньше имел склонность к внезапному исчезновению. Ему якобы нравилось, когда он прячется и все его ищут», — сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Ленобласти нашли потерявшуюся с собакой 12-летнюю девочку. Ребенок оказался в 55 километрах от дома в Буграх, девочка сбежала из дома и вместе с питомцем, которого выгуливала, отправилась к подруге в деревню Орехово.

Ранее в Якутии нашли живым пропавшего в Вилюйском районе трехлетнего ребенка.

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