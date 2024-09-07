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Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 сентября

Гидрометцентр: в Москве ожидаются небольшая облачность и до 26 градусов тепла

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Небольшая облачность и температура до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве 7 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла. В ночь на 8 сентября температура может опуститься до плюс 8 градусов. При этом, осадков не ожидается.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

6 сентября сообщалось, что в ближайшее время в столичном регионе останется необычно теплая погода – днем воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов, ночью – до плюс 15 градусов. Радовать жителей Москвы такая погода с превышением климатических норм будет до середины сентября. Такое мнение в интервью RT высказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что сентябрь 2024 года в Москве можно назвать «исключительным» с точки зрения погодных условий. По его словам, в ближайшие дни москвичей и гостей столицы будет радовать теплая и солнечная погода.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернутся залповые ливни.

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