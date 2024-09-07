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В Минтрансе назвали сумму, необходимую для восстановления дорог Курской области

Старовойт: восстановление дорог Курской области обойдется в 3 млрд рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

На восстановление дорог Курской области планируется выделить почти 3 млрд рублей. Об этом рассказал РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Если говорить о территории Курской области, почти 3 миллиарда рублей на сегодня планируется выделить на восстановление дорог», — сказал министр в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, министерство уделяет особое внимание Белгородской и Курской областям, которые почти каждый попадают под обстрелы. Старовойт отметил, что держит связь с руководством приграничных регионов РФ и сам выезжает туда на осмотр объектов.

Министр сообщил, что сейчас идет активное восстановление дорожной инфраструктуры новых российских регионов. Специалисты ведут работы в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях.

Руководство Украины не вкладывало средства в дорожную инфраструктуру, а если и делало это, то технологии, используемые для строительства дорог, отличались в худшую сторону от российских, добавил Старовойт.

Ранее глава Минтранса заявил, что проблем с билетами на поезда из Курской области нет.

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