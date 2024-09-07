В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области.

Он призвал жителей Острогожского района не приближаться к месту пожара и не подходить к подозрительным предметам, а об их обнаружении сообщать оперативным службам.

По словам Гусева, жителей нескольких населенных пунктов эвакуируют из-за пожара. Сотрудники оперативных служб сообщат о начале эвакуационных мер, отметил губернатор.

Глава региона напомнил о том, что нельзя публиковать в сети видео и фото с места происшествия.

В 03:34 губернатор сообщил, что в Острогожском районе произошел пожар из-за обломков украинского дрона, подавленного средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, отметил глава региона.

В 1:53 Гусев написал, что на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.