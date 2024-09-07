В Воронежской области эвакуируют село после атаки дрона

В Острогожском районе Воронежской области произошел пожар из-за обломков украинского дрона. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — сообщил чиновник.

По словам главы региона, в Острогожском районе средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили один беспилотник. Никто не пострадал. Жителей одного села решено временно эвакуировать.

Позднее Гусев уточнил, что эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. Сотрудники оперативных служб проинформируют жителей ближайшего к пожару села о порядке эвакуации.

На этой неделе Гусев объявлял об опасности атаки дронов в области 3 и 6 сентября. В первый раз угроза сохранялась на протяжении десяти минут, а во второй раз продолжалась почти полтора часа. Кроме того, в ночь на 1 сентября в регионе было уничтожено более 10 дронов, пострадавших и разрушений не было, из-за падения обломков в одном и районов загорелась трава.

Ранее в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.