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Реестр воинского учета перейдет к Минобороны

Цифровой реестр воинского учета предложили передать в ведение Минобороны

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Макс Ветров/РИА Новости

Ведение реестра воинского учета перейдет от министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций к министерству обороны РФ. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В пресс-службе Минцифры отметили, что эти изменения в постановления носят технический характер — для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не изменится.

В ведомстве также уточнили, что такие изменения нужны, потому что Минцифры отвечает за техническую часть и занимается разработкой реестра по заданию Минобороны.

Проектом также предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифрой. Данная процедура нужна для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности, сказали в министерстве.

В начале августа Совет Федерации одобрил закон о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета.

Постановление о создании реестра воинского учета правительство России выпустило 24 апреля 2024 года. Его оператором выступает Минобороны РФ, военкоматы следят за обновлением данных.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.

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