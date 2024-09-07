Названы самые распространенные ошибки при сдаче экзамена на водительские права

Нарушение дорожной разметки и несвоевременно включенный поворотник — самые распространенные ошибки при сдаче практического экзамена на получение водительских прав в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

«Мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество», — отметили в министерстве.

Также к наиболее распространенным относятся ошибки при парковке автомобиля задним ходом и параллельно тротуару.

С 1 апреля экзамены на водительские права проходят по новому регламенту. В частности, выросло количество штрафных баллов, при которых практический экзамен считается сданным, — с 4 до 6 баллов. Также водители мототранспортных средств должны будут выполнить упражнение «Колейная доска» вместо упражнения «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места».

До этого врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал «Газете.Ru», что многие россияне проваливают экзамен на водительские права из-за сильного волнения. Он перечислил эффективные способы, которые помогут справиться со стрессом и успешно пройти испытание.

Ранее в Госдуме одобрили идею лишать водительских прав за скрытые госномера.