Эксперт объяснил, почему домашний хлеб полезнее и дешевле хлеба из пекарни

Если вы покупаете простой дешевый хлеб, он, вероятно, дешевле, чем вы можете приготовить его дома. Но если вы сравните два вида хлебобулочных изделий, похожие на те, которые вы могли бы приготовить дома, — хлеб из пекарни, приготовленный из высококачественных ингредиентов и хлеб из магазина, приготовленный из ингредиентов менее высокого качества, — то вы убедитесь, что домашняя выпечка намного дешевле. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией хлебопечения, преподаватель технологии хлеба Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

В домашнем хлебе используются более дорогие ингредиенты, он более питательный и вкусный, чем магазинный.

«Стоимость приготовления домашнего хлеба варьируется в зависимости от используемых вами ингредиентов и времени, необходимого для приготовления каждой буханки. Это может немного сбить с толку тех, кто только начинает, поэтому важно сначала понять, сколько стоят разные ингредиенты. Узнав общую стоимость, вы сможете легко выбрать ингредиенты и произвести расчеты», — сказал он.

Хлеб готовится из муки, воды, соли и дрожжей. Мука является наиболее важной частью этого уравнения и может составлять половину или более от общей стоимости. Цена на муку варьируется в зависимости от марки, которую вы покупаете, и от того, сколько вам нужно.

«Дрожжи также играют важную роль в приготовлении собственного хлеба, потому что они помогают при брожении и расстойке (ускоряют процессы приготовления). Сейчас на рынке большое количество видов муки и дрожжей, которые хорошо подходят для выпечки хлеба», — отметил эксперт.

Соль необходима для замешивания теста, потому что она влияет на только на фантастический вкус, но и на качество полуфабриката и в дальнейшем готовое изделие. Как правило, на приготовление уходит маленькое количество, а также этот ингредиент всегда есть на кухне.

Приготовление собственного хлеба в домашних условиях — простой и полезный способ получить самый вкусный хлеб, какой только можно. Вы будете отвечать за то, что входит в его состав и как он готовится, а это значит, что по возможности вы можете использовать свежие ингредиенты. Если у вас есть время и все приспособления для печения дома, лучше готовить хлеб дома. Домашний хлеб также готовится из более питательных ингредиентов и полезнее и вкуснее магазинных буханок. Особенно это актуально для больших семей.

«Существует широкий ассортимент муки, дрожжей и жидких продуктов. Имея возможность выбрать именно то, что вы хотите, из этих вариантов, вы можете быть уверены, что любой вид хлеба, который вы готовите, отвечает потребностям вашей семьи. То же самое касается и других ингредиентов, таких как соль и сахар — так вы сможете убедиться, что любой рецепт соответствует вашим личным вкусам», — резюмировал специалист.

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