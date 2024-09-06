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В Петербурге мошенники обманом завладевали квартирами и не отдавали деньги хозяевам

В Петербурге задержали подозреваемых в махинациях с квартирами в Кронштадте

В Петербурге семь человек стали фигурантами судебного разбирательства после махинаций с квартирами. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей, мужчины искали в Кронштадте людей с низким уровнем жизни. После того, как жертвы мошенников начинали им доверять, подозреваемые предлагали либо помочь с выплатой счетов за коммунальные услуги, либо улучшить жилищные условия.

В результате жилье пострадавших продавали, самих бывших владельцев переселяли в непригодные для жизни квартиры. Деньги люди не получали.

«Возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и одно – о покушении на мошенничество», – сообщается в публикации.

Все дела объединили в одно производство. У подозреваемых изъяли все предметы, которые можно использовать как доказательства.

На данный момент два фигуранта находятся под стражей, пятеро – под подпиской о невыезде.

Ранее россиянка уволилась с работы, чтобы не потерять квартиру, проданную по совету мошенников.

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