ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела села Тишанка в Волоконовском районе была повреждена линия электроснабжения. Без света временно остались жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Чиновник заявил, что в селе Новое дрон-камикадзе нанес удар по частному домовладению — выбиты окна и повреждены ворота. В селе Березовка, расположенном в Борисовском районе, дрон-камикадзе атаковал частный дом — выбиты окна и посечен забор.

Как отметил губернатор, в результате атак никто не пострадал.

Он также заявил, что информация о последствиях уточняется.

Вечером 6 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа и две управляемые авиабомбы в Курской области.

В ночь на 1 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки дронов на регионы России.