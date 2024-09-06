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В Черниговской области Украины прогремели взрывы

Телеканал «Дом»: в Черниговской области прогремели взрывы

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серия взрывов произошла в Черниговской области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Дом».

Подробности инцидента не называются.

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

Утром 6 сентября сообщалось о взрыве в Харькове на северо-востоке Украины.

5 сентября в Киеве также зафиксировали взрыв. Как писало издание «Страна.ua», ЧП произошло в Дарницком районе.

В тот же день глава военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктуры на территории региона. Но чиновник решил не уточнять, сколько и какие именно объекты получили урон.

4 сентября в городе Львове на западе Украины произошли сразу несколько взрывов.

Ранее промышленное предприятие на востоке Украины получило повреждения.

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