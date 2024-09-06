На Украине при проверке храма внезапно умерла представитель минкультуры страны

Член комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно умерла при проверке Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области. Об этом сообщило местное издание «Срочно».

По его информации, представитель ведомства ушла из жизни 5 сентября.

«Во время проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно Богоявленского монастыря, скоропостижно скончалась представительница комиссии», — сказано в сообщении.

По данным издания, полиция не обнаружила следов насильственной смерти.

При министерстве культуры Украины создана комиссия, которая проводит проверки состояния сохранности государственного имущества монастырей и храмов, находящихся на территории страны.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, целью которого является запрет в стране Русской православной церкви (РПЦ) и «аффилированных» с ней организаций.

Официально документ называется «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Новый закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Ранее в Житомирской области Украины от поджога сгорел храм Покрова Пресвятой Богородицы.