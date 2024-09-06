В Ленобласти пенсионер лег на дорогу и был сбит автомобилем

В Ленинградской области пенсионер оказался на дороге и был сбит машиной. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел во Всеволожском районе накануне, но информация об этом поступила в полицию только утром. По версии правоохранителей, житель Новгородской области ехал по Колхозной улице на автомобиле марки Haval. В какой-то момент он наехал на 70-летнего пенсионера, который лежал на проезжей части.

Приехавшие на место медики спасти мужчину не смогли. На данный момент неизвестно, почему петербуржец оказался на дороге.

До этого в Нижегородской области россиянка переехала человека. По данным местных СМИ, у многодетного отца произошел конфликт с компанией молодых людей, во время которого он упал на асфальт.

В этот момент в одной из машин рядом находилась знакомая одного из участников потасовки. У нее не было прав, но женщина пересела на место водителя и съехала с места, намеренно переехав человека, спасти которого не удалось. Ее осудили на восемь лет.

Ранее в Подмосковье водитель заснул за рулем и наехал на лавочку с пенсионерами, они в больнице.