В Минцифры сообщили о явке избирателей в 70% на ДЭГ

Явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 19:00 мск пятницы составила 70%. Об этом сообщили в Минцифры.

«Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе сегодня стартовало в 15 регионах из 25. На 19:00 мск явка онлайн-избирателей в них составила 70%», — говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели явки на данный момент были зафиксированы в республике Марий Эл (83%), на Алтае (78%), в Камчатском крае (77%), а также в Липецкой и Вологодской областях (по 76%).

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября.

В этом году в 21 российском субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты. Более того, на Единый день голосования запланированы довыборы в Государственную думу РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.