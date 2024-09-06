В МИД назвали текущую эпоху культом эгоизма

Россия никогда не была колониальной империей, но она объединяет народы. Об этом в интервью журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как уточнила Захарова, понятие империи чаще ассоциируется с колониализмом. При этом она назвала чудовищными империи, которые появляются за счет захватничества, насилия, уничтожения других народов, освоения территорий с точки зрения использования ресурса и переделывания людей.

«Это и есть колониализм», – заявила Захарова.

При этом, отвечая на вопрос Ким, может ли Россия стать империей к 2050 году, представитель МИД РФ подчеркнула, что у России всегда стремились найти защиту. По ее словам, страна прежде всего «окормляла», привносила, а не потребляла.

«Если это образование – империя или нет, – имеет центростремительную силу, когда ни метрополия, ни центр, ни какой-то один полюс за счет экспансии расширяет границы, а когда к нему тянутся и ментально, и для реализации своей безопасности, и для того, чтобы стать частью чего-то действительно великого, что в этом плохого?» – заключила она.

Также в ходе интервью Захарова отметил, что сейчас Россия находится в жесткой конфронтации с Западом. Она считает, что для того чтобы выжить в такое время, необходимо верить, что все закончится. В пример представитель МИД привела, узников фашистских концлагерей.

«Кто-то, кто пережил страшные годы в концлагере во время Второй мировой войны, сказал, что выживают те, кто проживает каждый день с верой в то, что этот ужас закончится. Те, кто считал, что он не закончится – они не справлялись», – сказала она.

По ее мнению, именно вера в то, что этот ужас завершится, и ежедневное выполнение своих обязанностей и является путем. Захарова подчеркнула, что сейчас люди живут в эпоху культа эгоизма – именно это основа идеологии нынешнего западного мира.