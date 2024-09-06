ВСУ второй раз за неделю атаковали АЗС в Каменке-Днепровской Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за неделю атаковали автозаправочную станцию (АЗС) в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, украинские военные использовали для нападения беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате атаки загорелась газовая цистерна.

«На место происшествия были оперативно направлены сотрудники отделений пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Огнеборцы в кратчайший срок ликвидировали пожар и предотвратили распространение огня, несмотря на угрозу повторных обстрелов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки дронов на регионы России.