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Первых победителей акции программы «Миллион призов» определят 7 сентября

Участники онлайн-голосования в Москве смогут получить призовые баллы

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Shutterstock

Первые победители акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» станут известны 7 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в розыгрыше поучаствуют жители столицы, выбравшие электронный формат голосования на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

«Участники основного розыгрыша могут претендовать на одну, три или пять тысяч призовых баллов. Всего пройдет три розыгрыша 7, 8 и 9 сентября», — говорится в сообщении.

Помимо этого, участники онлайн-голосования до 8 сентября могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов и выбрать одну из категорий: «Техника для дома», «Спорт» или «Путешествия и культура».

Как уточнили организаторы акции, получить гарантированные призы смогут те, кто голосует онлайн впервые и не победил в основном розыгрыше, а также горожане старше 60 лет, выбравшие формат голосования онлайн и не ставшие победителями основного розыгрыша.

Отмечается, что победителям розыгрышей поступит СМС или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции, с уникальным кодом участника, который необходимо активировать до 30 сентября на сайте программы.

Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в столичные музеи и театры, а также направить на благотворительность.

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