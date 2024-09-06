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Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города

Вильфанд: в День города воздух в Москве прогреется до +26°С

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Sobyanin.ru

В Москве 7 и 8 сентября, когда будет отмечаться День города, погода в столичном регионе обещает быть теплой. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, в День города в Москве установится «очень комфортная погода». Днем в субботу воздух прогреется до +24-26°С, в ночь на субботу температура понизится до +4-6°С, заморозков не прогнозируется.

Днем в воскресенье температура воздуха будет такой же (+24-26°С), а ночь теплее, около +8-10°С.

6 сентября сообщалось, что в ближайшее время в столичном регионе останется необычно теплая погода – днем воздух будет прогреваться до +27 градусов, ночью – до +15 градусов. Радовать жителей Москвы такая погода с превышением климатических норм будет до середины сентября. Такое мнение в интервью RT высказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик назвал «исключительным» сентябрь в Москве.

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