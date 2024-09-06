Москвич вышел покурить во двор без футболки и был арестован

Москвича арестовали после того, как он вышел во двор без футболки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в районе Коптево. Мужчина вышел покурить во двор, когда рядом проходили сотрудники полиции. Выяснилось, что у россиянина есть несколько татуировок с нацистской символикой. Таким образом, соответствующие рисунки могли видеть все вокруг. Мужчину оперативно задержали.

«В отделе на него возбудили дело за демонстрацию нацистской символики», – сообщается в публикации.

Во время судебного заседания фигурант признал вину. Его отправили под арест на 15 суток.

Подобные случаи уже происходили в Москве. Так, компания молодых людей оказалась в суде из-за татуировок с нацистской символикой. Все они признали вину во время заседания и пообещали, что сведут рисунки.

При этом в социальных сетях одного из фигурантов разбирательства нашли фото солдат нацистской Германии.

Ранее россиянин вытерся в душе полотенцем и стал фигурантом дела об экстремизме.