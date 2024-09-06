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Москвич ничего не сказал семье и уехал на СВО, пока жена и дочь были в отпуске

Baza: в Москве мужчина уехал на СВО, пока жена и дочь были в отпуске

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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы отправился на СВО, ничего не сказав ближайшим членам семьи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жена мужчины вместе с дочерью вернулась из Узбекистана, но в аэропорту ее муж не встречал, дома его тоже не оказалось. Супруга попыталась дозвониться до главы семьи, но он не отвечал и вскоре написал, что отправился на подработку в Воронеж.

Женщина нашла на ноутбуке мужа копию контракта, который он заключил с Минобороны, в военкомате ей подтвердили информацию о том, что ее супруг находится в зоне спецоперации.

Ни мать семьи, ни дочь не понимают, почему мужчина не рассказал им о своем решении. Известно, что в семье каких-либо серьезных конфликтов не было.

По словам супруги, зимой ему предложили инвестировать в какой-то бизнес, но женщина отговаривала его. Дочь рассказала, что за несколько месяцев до произошедшего отец говорил, что у него «все плохо». Не исключается, что он решил подписать контракт, так как стал жертвой мошенников.

Ранее россиянка обвинила мужа-военного в измене, отправив ему на фронт траурный венок.

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