Глава Львовской области Украины построил дорогу к отелю отца за бюджетный счет

В Львовской области Украины руководитель региональной военной администрации за бюджетный счет построил дорогу к отелю, принадлежащему его отцу. Об этом сообщает украинский портал NGL Media.

В публикации отмечается, что председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий потратил из бюджета 25 млн гривен ($609,8 тысячи) на строительство дороги к отелю «Нормаз плаза», расположенному на окраине курортного поселка Сходница. Гостиница, как утверждается, принадлежит его отцу, влиятельному бизнесмену Зиновию Козицкому, который уже построил в этом месте большой гостинично-развлекательный комплекс, с перспективой возведения в ближайшем будущем лыжной трассы.

О какой-либо реакции властей на статью в настоящий момент не известно.

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