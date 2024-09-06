Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Львовской области Украины построил дорогу к отелю отца за бюджетный счет

Глава Львовской области потратил из бюджета $609 тысяч на дорогу к отелю отца

close
NGL.media

В Львовской области Украины руководитель региональной военной администрации за бюджетный счет построил дорогу к отелю, принадлежащему его отцу. Об этом сообщает украинский портал NGL Media.

В публикации отмечается, что председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий потратил из бюджета 25 млн гривен ($609,8 тысячи) на строительство дороги к отелю «Нормаз плаза», расположенному на окраине курортного поселка Сходница. Гостиница, как утверждается, принадлежит его отцу, влиятельному бизнесмену Зиновию Козицкому, который уже построил в этом месте большой гостинично-развлекательный комплекс, с перспективой возведения в ближайшем будущем лыжной трассы.

О какой-либо реакции властей на статью в настоящий момент не известно.

29 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское общество в целом одобряет коррупцию. По его мнению, эту проблему украинское общество должно когда-нибудь переосмыслить. На уточняющий вопрос о толерантности общества к взяткам со стороны государственных лиц, он ответил: «Безусловно».

Ранее украинский депутат рассказал о коррупции при строительстве АЭС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами