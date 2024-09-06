Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет индийской авиакомпании Air Vistara совершил экстренную посадку в турецком городе Эрзурум из-за сообщения о бомбе на борту, передает телеканал TRT.

По информации канала, борт выполнял рейс Мумбаи — Мюнхен. На борту воздушного судна было 247 пассажиров.

«Сейчас самолет на земле в безопасной зоне. Прием и отправка самолетов из аэропорта временно прекращены. Наши специалисты-саперы проводят осмотр», — сообщил в эфире TRT губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи.

По его словам, самолет продолжит полет, если информация о бомбе не подтвердится.

4 сентября сообщалось, что самолет Boeing 787 экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности одного из двигателей. Трансконтинентальный рейс летел из Индии в Великобританию, но был вынужден сделать незапланированную остановку в Москве.

2 сентября пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральные Воды в Ставропольском крае. По информации агентства «Интерфакс», решение было принято из-за сработавшей сигнализации о возможной неисправности.

Ранее в Петербурге пассажир самолета заявил, что на борту бомба, потому что боялся лететь.