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Врач объяснил, почему не нужно заправлять постель по утрам

Independent: врач из США объяснил, что не нужно с утра заправлять постель из-за клещей

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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Врач из США рассказал, почему не нужно заправлять с утра кровать, пишет Independent. По мнению специалиста, эта привычка может пагубно сказаться на здоровье.

Доктор Мехзер обратился к своим подписчикам в соцсетях и рассказал, почему не рекомендует людям заправлять по утрам постель. По словам врача, лучше это сделать минимум спустя час после пробуждения, чтобы проветрить кровать.

«Ваше здоровье скажет вам спасибо за это», — добавил медик.

Дело в том, объясняет Мехзер, что каким бы свежим не было постельное белье, за ночь на нем все равно скапливаются миллионы пылевых клещей. Они размножаются во влажной среде, поэтому если первым делом заправлять с утра кровать, то это значит «помочь им выжить».

«А они могут вызывать такие проблемы, как постоянная заложенность носа или случайные высыпания», — уверен специалист.

Пользователи соцсетей поблагодарили Мехзера за такую информацию, а некоторые отнеслись к ней с юмором.

«Хорошо, что я ленивый», — пишут комментаторы.

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