В Белгородской области на шесть минут объявляли ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — сказано в сообщении, опубликованном в 17:10 мск.

В 17:16 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

До этого губернатор писал в своем Telegram-канале, что около 500 контроллеров, предназначенных для быстрого открытия магнитных домофонов при объявлении ракетной опасности, установили на входные двери в многоквартирных жилых домах в городе Шебекино в Белгородской области. По его словам, данные устройства подключены к системе Единой дежурной диспетчерской службы. Благодаря этому в случае объявления в населенном пункте воздушной тревоги они будут автоматически открывать домофоны в течение пяти–десяти секунд.

Вечером 5 августа город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны украинских войск. После атак в населенном пункте зафиксировали повреждение 15 частных домов, а также одного предприятия и нескольких автомобилей.

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