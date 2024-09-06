Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области на шесть минут объявляли ракетную опасность

Гладков сообщил о ракетной опасности на всей территории Белгородской области

close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — сказано в сообщении, опубликованном в 17:10 мск.

В 17:16 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

До этого губернатор писал в своем Telegram-канале, что около 500 контроллеров, предназначенных для быстрого открытия магнитных домофонов при объявлении ракетной опасности, установили на входные двери в многоквартирных жилых домах в городе Шебекино в Белгородской области. По его словам, данные устройства подключены к системе Единой дежурной диспетчерской службы. Благодаря этому в случае объявления в населенном пункте воздушной тревоги они будут автоматически открывать домофоны в течение пяти–десяти секунд.

Вечером 5 августа город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны украинских войск. После атак в населенном пункте зафиксировали повреждение 15 частных домов, а также одного предприятия и нескольких автомобилей.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами