Блогера Маршенкулову внесли в список иноагентов

Минюст РФ внес журналистку, блогера и феминистку Залину Маршенкулову в список иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Маршенкулова выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — уточнили в Минюсте.

Также в список иноагентов попали политолог и эксперт движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Давид Канкия, новосибирский политик Аркадий Янковский и краснодарский журналист Александр Савельев.

17 апреля Маршенкулову объявили в федеральный розыск. В тот же день следователи провели обыск в ее квартире.

В мае Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку. Стало известно, что ее обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма. Предположительно, следствие заинтересовал пост Маршенкуловой в Telegram, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). 6 августа женщину объявили в международный розыск.

Ранее суд отклонил жалобу Маршенкуловой на заочный арест.