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Стало известно, чем забросали министра нацбезопасности Израиля на пляже Тель-Авива

Министра нацбезопасности Израиля забросали песком на пляже Тель-Авива

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Hannah Mckay/Reuters

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подвергся нападению на одном из пляжей Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, 27-летняя женщина подбежала к политику, который был на пляже с семьей, после чего забросала его песком.

Подозреваемая попыталась скрыться после инцидента в море, однако полицейские бросились за ней вслед и произвели задержание. Женщина была доставлена в полицейский участок в центре Тель-Авива, полиция намерена привлечь ее к ответственности.

Министр Бен-Гвир возглавляет ультраправую партию «Оцма ехудит», которая на русском звучит как «Еврейская сила». Политик известен своими жесткими заявлениями о палестинцах, он также выступает категорически против сворачивания военной операции Израиля в секторе Газа.

Кроме того, Бен-Гвир требует вести боевые действия в анклаве до победного конца. Он также неоднократно угрожал выйти из состава правительства и развалить правящую коалицию. Угрозы были озвучены в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот согласится на прекращение огня в Газе.

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