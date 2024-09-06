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В Петербурге иностранка подожгла магазин и скрылась с места

В Петербурге иностранку задержали за поджог магазина

Полиция Петербурга задержала подозреваемую в поджоге помещения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в магазине на проспекте Металлистов, в Красногвардейском районе. По версии правоохранителей, поджог устроила 50-летняя гражданка одного из сопредельных государств, регистрации в регионе у нее не было.

На кадрах с места заметно, как иностранка заходит в подсобное помещение, где есть техника и сумки для курьеров. После этого женщина обливает неизвестной жидкостью стену у входа и поджигает, затем быстро убегает. Во время инцидента никто не пострадал.

«Помещение выгорело частично, на площади 30 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал», – поделились в ведомстве.

В отношении иностранки составили административный протокол. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация о том, почему она так поступила, отсутствует.

Ранее в Петербурге охранник ресторана получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа.

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