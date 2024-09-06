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Суд приговорил Павла Мунтяна к 8 годам колонии

Суд заочно приговорил автора сериала Mr. Freeman Мунтяна к 8 годам колонии

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Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд заочно приговорил автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) к 8 годам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре города Москвы.

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске», — говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что Мунтян распространял в своем Telegram-канале фейки о действиях российской армии в зоне СВО.

В ведомстве также добавили, что суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Незадолго до этого сообщалось, что прокуратура просила назначить Мунтяну наказание в виде 8,5 года лишения свободы.

В конце декабря 2023 года стало известно об объявлении в розыск Павла Мунтяна. Поводом для возбуждения дела стал пост в его соцсетях, сделанный минувшей весной. До этого Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей.

Ранее суд вынес приговор экс-депутату Госдумы за фейки о ВС РФ.

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