Общественные наблюдатели за выборами отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

Более 17 тыс. сообщений, касающихся процесса голосования в разных регионах России, поступило в ассоциацию «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). В подавляющем большинстве это информация о том, как проходят выборы, а не сигналы об инцидентах, заявили в организации.

Сообщается, что наблюдатели отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке и большую востребованность дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Комментируя поступившую информацию, член Совета по правам человека (СПЧ), председатель НОМ Александр Брод отметил, что эксперты организации столкнулись с некоторым количеством фейков.

«В частности о порче бюллетеней, где используются архивные фото 2023 года. Информация о недопуске наблюдателей и якобы подвозах не получила подтверждения. Общественные штабы и наблюдатели все проверяют, вникают в обстоятельства и опрашивают возможных свидетелей», — Брод.

Ректор Московского государственного юридического университета им Кутафина Виктор Блажеев прокомментировал организацию общественного наблюдения на выборах в столице.

Он отметил, что общественники наблюдают за 1440 избирательными участками, на которых идет голосование.

«Имеем возможность посмотреть на видео те нестандартные ситуации, которые возникают. Все проходит стабильно хорошо, каких-либо особых замечаний нет. У нас там работает группа разбора, которая внимательно разбирает каждый кейс и каждую ситуацию, и мы выезжаем на те избирательные участки, где возникают какие-либо вопросы», — сообщил он.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что организация внимательно наблюдает за выборами.

В дни голосования юристы дают правовую оценку инцидентам, а также консультируют избирателей «по горячей линии».