«Дети боятся гулять»: краснодарка рассказала, как семейная пара напала на ее сына у дома

Полиция не видит состава преступления в действиях пары, напавшей на группу детей во дворе дома в Краснодаре. Об этом «Газете.Ru» сообщила мама одного из пострадавших Яна — ее сына пытались насильно затолкать в машину.

Конфликт, по словам Яны, начался с ссоры детей, игравших во дворе. Родители одного из мальчиков решили заступиться за своего ребенка и начали «душить и бить головами» несовершеннолетних обидчиков.

«У нас комплекс бизнес-класса, территория закрытая, охрана везде. Все началось из-за того, что дети поругались друг с другом. Мы приходим во двор с мужем. К нам подбегают побитые дети, все в слезах, и говорят, что нашего ребенка унесли в неизвестном направлении. Естественно, мой муж бежит за детьми. Он прибегает, видит, как папа один пытается затащить в машину нашего ребенка. Мой муж подходит и говорит: «Отпусти ребенка». Он говорит: «Я хочу поговорить с родителями». Мы родители — разговаривай. Мама начинает орать, говорить, что мы не умеем воспитывать детей. Я говорю, что с людьми нечего разговаривать, они орут, они не умеют цивилизованно общаться — уходим, пишем заявление в полицию. Мы их предупредили о том, что мы не оставим это в покое. Они побили пятерых детей. Мама душила детей, хватала за шею, била головами друг об друга. Все следы, все кровоподтеки у нас [зафиксированы]», — рассказала женщина.

Инцидент произошел в последний день лета — 31 августа. С тех пор напавшего на ребенка мужчину вызывали на допрос в полицию, но отпустили, сообщила Яна.

«Этот человек живет в нашем комплексе, в нашем дворе. Он не подходил, ничего не говорил, никак не объяснял ситуацию. Мало того: он в общем чате написал, что он брал за ручку нашего ребенка и пытался отвести его к родителям. Правоохранители говорят о том, что человек может понести только штраф. То есть каждого ребенка можно избивать и за это просто понести наказание в виде штрафа. Вызывали его на допрос, ее не трогали. Говорят, что тут нет никакого состава [преступления]. Следственный комитет вообще никак это не взял на вооружение, никто не разбирается. Это, между прочим, семья многодетная — у них трое детей. Как они поступают со своим ребенком — мне неизвестно. Надо тоже органам разобраться», — объяснила женщина.

По словам Яны, у ее сына после произошедшего начались сильные головные боли и проблемы со спиной, ему придется посещать врача. Другие дети боятся выходить играть во двор.

«У нашего ребенка уже пять дней головные боли, он спать не может. На спине у него был красный кровоподтек. Видно было, как он его зажимал. Видимо, что-то со спиной сделал, мы сейчас у невролога будем наблюдаться. Дети боятся во дворе гулять, потому что человек сидит безнаказанно. Его ребенок говорит о том, что дело замяли, что все хорошо: «Мой папа всех сделал, он их побил и с правоохранительными органами все решил», — заключила она.

Видеозапись нападения семейной пары на группу детей во дворе появилась в Telegram-канале «Краснодар | Телетайп».

На кадрах видно, как пара подходит к четырем школьникам на самокатах. Женщина сначала хватает мальчика в фиолетовой футболке, но вскоре переключается на другого – в белой футболке и с сумкой через плечо. Она дергает его за волосы и уши. Затем к ней присоединяется муж: он хватает ребенка за шею, поднимает его за футболку и пытается унести к своей машине, несмотря на сопротивление мальчика и его крики.

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