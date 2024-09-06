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Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями в Азовском море

Оперштаб в Симферополе будет заниматься управлением КТО в Азовском море

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РИА «Новости»

Оперативный штаб в Симферополе будет осуществлять управление контртеррористическими операциями в Азовском море. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Глава государства возложил на оперштаб в морском районе (бассейне) в городе организацию планирования использования сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов «по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря». Исключениями стали воды лиманов и портов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря, сказано в документе.

В нем говорится, что председатель Национального антитеррористического комитета РФ должен, в частности, за три месяца определить зону ответственности оперштаба в акватории этого моря.

8 июня беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» в Таганрогском заливе Азовского моря.

Ранее Путин назвал новые территории и Азовское море «значимыми результатами» СВО.

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