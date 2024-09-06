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Спутница Дурова впервые вышла на связь после его ареста во Франции

Вавилова впервые вышла на связь после ареста Павла Дурова во Франции

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julivavilova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спутница предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые высказалась публично после ареста предпринимателя во Франции. Свой пост она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Дорогие друзья! Рада сообщить вам, что все хорошо», — написала Вавилова.

Спутница Дурова поблагодарила всех за поддержку и отметила наличие ложной информации в публичном пространстве, о которой планирует поговорить позже. Также Вавилова принесла извинения за то, что не смогла выйти на связь раньше.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда предприниматель выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Основатель Telegram прибыл в страну из Азербайджана.

Бизнесмена обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Сообщалось также, что Вавилова могла посодействовать его задержанию во Франции, поскольку поделилась геолокацией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее французские СМИ сообщили о новом расследовании по делу Дурова.

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Арест Дурова во Франции
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