«Росатом» заявил, что хочет слышать от МАГАТЭ не только фиксацию ущерба Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло бы не только фиксировать факты об угрозах объектам атомной энергетики России, но и назвать инициаторов этих атак. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Подводя итоги переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в центре которых была безопасность Курской и Запорожской АЭС, Лихачев отметил, что российская сторона хотела бы услышать инициаторов угроз.

«Конечно же, нам бы хотелось слышать больше МАГАТЭ, чем мы слышим сегодня. Не только фиксацию вреда, безрассудных действий атакующих атомные объекты РФ, но и слышать авторов этих угроз, инициаторов этих действий», — заявил глава «Росатома».

Лихачев также заверил, что Россия будет на постоянной основе «кропотливо показывать» факты, а также аргументировать объективными событиями все риски своим атомным объектам.

Накануне, 4 сентября, Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По словам главы «Росатома», ситуация не становится лучше, тогда как угрозы атак сохраняются. Лихачев подчеркнул, что позиции МАГАТЭ и «Росатома» расходятся в части оценки виновников угроз Запорожской АЭС, указав, что будет убеждать МАГАТЭ в детализации причин.

Ранее в МАГАТЭ заявили о планах расширения сотрудничества с РФ.