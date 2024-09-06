Курский ФК «Авангард» купил мобильный рентгеновский аппарат для больницы города Льгова

Курский футбольный клуб «Авангард» приобрел мобильный рентгеновский аппарат для больницы города Льгова. Об этом сообщается в Теlegram-канале ФК.

Сбор средств для пострадавших жителей Курской области клуб открыл почти месяц назад.

«Футбольная общественность не осталась в стороне, болельщики и любители футбола со всей России поддержали сбор, а также непосредственное участие приняли и футбольные клубы: «Ленинградец» и «Крылья Советов»», — рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Извеков.

Он добавил, что информационно пост поддержали более 30 профессиональных футбольных клубов из разных лиг.

Кроме того, сообщается, что инициативу клуба по помощи жителям Курской области финансово поддержала посол FIFA Виктория Лопырева.

Она заявила, что сейчас вся страна объединилась, чтобы помочь согражданам, вынужденным покинуть свои дома.

Не осталась в стороне и футбольная семья: многие клубы приняли на своих базах детей из Курской области, а Российский футбольный союз и Российская премьер-лига провели большие акции по сбору средств для Российского Красного Креста, отметила Лопырева.

Главврач льговской больницы Евгений Котов поблагодарил за помощь всех причастных к сбору.

«Сейчас действительно увеличилась нагрузка на нашу больницу, много работы, много маломобильных граждан. В этих условиях на первый план выходит скорость обследования и принятия решений», — сказал он, уточнив, что полученное оборудование уже используется.