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«Выстрелов было много»: очевидица рассказала о стрельбе во дворе Красноярска

Жительница Красноярска рассказала, что стрельба во дворе продолжалась после приезда полиции

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Телеграм-канал «Борус. Люди»

Очевидица стрельбы на Аэровокзальной улице Красноярска Марина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что сначала услышала четыре выстрела, а после приезда полиции еще шесть. Она отметила, что вооруженный мужчина был нетрезв.

«Я на балконе окна мыла, сразу испугалась и забежала в дом. Я сразу поняла, что это стрельба и что это не пистолет — либо ружье, либо что-то такое. Выстрелов было много. Сперва было где-то четыре очень громких, а потом приехала полиция, и еще было шесть выстрелов. Дальше мы не считали. Он периодически стрелял, потом пошли на штурм ребята и взяли его. Он не открывал дверь. Вроде бы, нетрезвый [был]. По улице шли люди, но их уже полиция не пускала туда, детей я тоже не видела. Стрелял прямо напротив детской площадки, вниз с балкона. У нас соседние дома, мы на третьем этаже, и он, балконы параллельно. Я туда старалась не выходить, потому что кто его знает — не поймешь, откуда он стреляет. Я видела в окно, что полиция тоже начала убегать, они, видно, за машиной спрятались. Потом двое полицейских бабушку увели. Она стояла, может, плохо слышит, они за руки ее и увели. Слава Богу, все живы, здоровы», — сказала она.

6 сентября Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на местных жителей сообщил о стрельбе около дома №7 на Аэровокзальной улице Красноярска. Позже, по данным Telegram-канала Mash, мужчина был задержан. После выстрелов территорию дома оцепили, на месте работали сотрудники полиции. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ульяновске мужчина обстрелял детей из страйкбольного ружья.

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